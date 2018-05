Herne (ots) - Noch haben die Ermittler aus dem Herner Kriminalkommissariat 35 diesen ungewöhnlichen Diebstahl an der Holsterhauser Straße in Wanne-Süd nicht geklärt, der am 30. April (Donnerstag) bei der Polizei angezeigt worden ist.

Dort, in Höhe des Bahnübergangs, hatten noch unbekannte Diebe die Kamera einer Verkehrsüberwachungsanlage entwendet, mit der die Anzahl der vorbeifahrenden Fahrzeuge festgehalten wird.

Diese Kamera war an der Spitze eines sechs Meter hohen Masten angebracht, der wiederum an der dortigen Straßenlaterne befestigt ist.

Der Tatzeitraum lag zwischen dem 25.4., 11 Uhr, und dem 26.4., 14 Uhr.

Das KK 35 bittet unter den Rufnummern 02323 / 950-8510 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

