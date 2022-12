Polizei Münster

POL-MS: Kokain für mehr als 10.000 Euro verkauft - Drei Drogendealer in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Umfangreiche Ermittlungsarbeit der Polizei Münster in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei führten zu Festnahmen von drei Drogendealern im Bahnhofsumfeld.

Verdeckte Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur eines Dealers aus den Niederlanden. Weitere daraus resultierende Erkenntnisse führten zu einem Dealer aus der Dortmunder Nordstadt, der in der Folge gemeinsam mit zwei weiteren Komplizen Kokain im Wert von mehr als 10.000 Euro in Münster verkaufte. Nach dem großen Deal nahmen Polizisten das Trio fest und stellten das Dealgeld sicher. Einer der Männer hatte bei der Festnahme ein Pfefferspray, ein weiterer ein Schlagring, bei dem auf Knopfdruck eine Messerklinge herausspringt, dabei. Ein Richter erließ heute (9.12.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster Haftbefehl wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen und ordnete Untersuchungshaft gegen die Dealer an.

