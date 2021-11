POL-MS: E-Bike-Eigentümer gesucht

Polizei Münster

Bereits am 11. Oktober ist Polizisten ein Mann auf einem E-Bike ohne Beleuchtung aufgefallen. Als er die Uniformierten erblickte, stieg er vom Fahrrad und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Das E-Bike ließ er unverschlossen zurück. Die Beamten stoppten den 34-Jährigen. Er gab an, das Fahrrad am Bremer Platz geliehen zu haben. Wem es gehöre, wisse er nicht. Es besteht der Verdacht, dass das schwarze E-Bike der Marke Winora gestohlen wurde. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher.

Die Polizei bittet den Eigentümer des E-Bikes oder Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können, sich unter der 0251 275-0 zu melden.

