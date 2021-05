Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen Einbrecher fest - Vorführung folgt

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstag (4.5., 12.49 Uhr) an der Wolbecker Straße in einem Bus einen Einbrecher festgenommen. Der 22-Jährige wird noch heute (5.5.) einem Haftrichter vorgeführt.

Der Täter hatte zuvor am Heinrich-Lersch-Weg versucht die Terrassentür eines Doppelhauses aufzuhebeln. Dabei wurde er von den Bewohnern überrascht. Der 22-Jährige flüchtete in Richtung Wolbecker Straße und sprang in einen Bus. Ein Zeuge verfolgte den Einbrecher und zeigte ihn den Beamten.

Der 22-Jährige verfügt über keinen festen Wohnsitz und ist bereits mehrfach durch Eigentumsdelikte aufgefallen.

