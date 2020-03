Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer beim Abbiegen die Vorfahrt genommen

Münster (ots)

Am Freitagmorgen (6.3., 8.14 Uhr) nahm ein Autofahrer beim Abbiegen an der Hafenstraße einer Radfahrerin die Vorfahrt. Diese verletzte sich leicht.

Der 22-Jährige fuhr mit seinem VW in Richtung Ludgeriplatz, bog verbotswidrig zwischen den beiden Eisenbahnbrücken nach links ab, übersah die 43-Jährige, die zeitgleich mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Albersloher Weg unterwegs und nahm ihr die Vorfahrt. Die Münsteranerin stieß gegen den Wagen und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

