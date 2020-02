Polizei Münster

POL-MS: Drei Schwerverletzte nach Unfall auf der Autobahn 1

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Münster wurden am Sonntagvormittag (9.2., 10.39 Uhr) drei Menschen schwer verletzt. Ein 39-jähriger Niederländer fuhr von der Bundesstraße 54 auf die Autobahn 1 in Richtung Dortmund. Er wechselte mit seinem Volvo unvermittelt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur. Hier übersah er den Mercedes Benz einer 20-Jährigen. Die Neusserin konnte nicht mehr bremsen und stieß gegen den Volvo. Die Wagen drifteten unkontrolliert weiter, prallten gegen die Betonschrammwand und gegen den Ford eines 53-Jährigen aus Sondershausen. Der Volvo rutschte unter der rechten Leitplanke hindurch und blieb auf der Seite im Grünstreifen liegen. Der 39-Jährige und sein 42-jähriger Beifahrer, so wie die 20-Jährige wurden schwer verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

