Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher stehlen Kettensägen und Mähroboter im Wert von knapp 30.000 Euro - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Montagmorgen (16.12., 00:36 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Rudolf-Diesel-Straße ein und entwendeten Gartengeräte im Wert von etwa 30.000 Euro. Die Diebe brachen die Tür auf und schnappten sich fast zwei Dutzend Kettensägen und Mährobotor aus dem Ladenlokal. Vermutlich verluden sie die Beute in ein Fahrzeug und fuhren davon. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise an 0251 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell