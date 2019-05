Polizei Münster

POL-MS: Babynahrung im Wert von 2942,39 Euro sichergestellt - Polizei kontrolliert mutmaßliche Ladendiebe an der A 1

Münster (ots)

Polizisten kontrollierten am Donnerstagnachmittag (9.5., 15:45 Uhr) einen Pkw auf dem Rastplatz Münsterland Ost an der Autobahn 1. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Babynahrung im Wert von 2942,39 Euro fest. Die zwei Männer, die in dem Auto unterwegs waren, konnten keinen Eigentumsnachweis erbringen und sind beide bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten.

Neben einem gestohlenen Navi stellten die Beamten die 138 Packungen Babynahrung, drei Taucherbrillen, drei Babyschnuller, zwei Planschbecken und zwei Schwimmmatratzen sicher, da auch hier der Verdacht des Diebstahls besteht. Die Ermittlungen dauern an.

