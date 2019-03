Polizei Münster

POL-MS: Ein Dutzend Autos an der Schnorrenburg beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Samstag (30.3.) auf Sonntag (31.3.) beschmierten Unbekannte 12 Autos und einen Anhänger an der Straße Schnorrenburg. Die Fahrzeuge standen geparkt an der Straße und wurden mit rotem Lack jeweils an mehreren Stellen besprüht. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

