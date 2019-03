Polizei Münster

POL-MS: 84-jährige Autofahrerin kollidiert mit Fußgängerin am Zebrastreifen - 68-Jährige schwer verletzt

Münster (ots)

Eine 84-jährige Autofahrerin übersah am Samstagvormittag (16.3., 10:00 Uhr) eine 68-jährige Fußgängerin auf einem Zebrastreifen an der Marktallee und kollidierte mit ihr. Die 84-Jährige bog von einem Parkplatz nach links auf die Marktallee ab und wollte in Richtung Hohe Geest weiterfahren. Die Fußgängerin überquerte zu dem Zeitpunkt den Zebrastreifen. Aus bislang unklarer Ursache übersah die Seniorin die 68-Jährige. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

