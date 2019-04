Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 76287 Rheinstetten-Neuburgweier - Waschmaschine illegal im Wald entsorgt

In der Zeit zwischen Freitag, dem 05.04.2019 und Samstag, den 06.04.2019, kam es zu einer unerlaubten Abfallablagerung im Landschaftsschutzgebiet "Altrhein Neuburgweier" südlich des Fermasee im Stadtteil Neuburgweier.

Bisher unbekannte Täter entsorgten in einem Waldweg eine alte Waschmaschine. Der Waldweg liegt links gegenüber dem "Bolzplatz" an der Zufahrtstraße vom Friedhof kommend in Richtung Parkplatz am Fermasee.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der illegalen Ablagerung geben können, werden gebeten sich mit der Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe, Tel. 0721 / 59715-0, in Verbindung zu setzen.

