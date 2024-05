Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Heck schwenkt aus

Am Dienstag blieb ein Laster an einem Auto in Ebersbach hängen.

Ulm (ots)

Kurz vor 10 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem Mercedes Laster in der Steinbergstraße und bog in die Schillerstraße ab. Als das Heck ausschwenkte, verhakte es sich an einem stehenden Mercedes Pkw. Das Auto wurde auf die Straße gezogen und berührte dabei noch einen geparkten Ford. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

