Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Traktor verliert Ladung

Am Dienstag entstand durch eine verlorene Scheibe eines Traktors Schaden an einem VW.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr war ein 40-Jähriger mit einem VW auf der B312 von Ringschnait in Richtung Ochsenhausen unterwegs. Auf Höhe eines Gewerbegebiets kam ihm ein Traktor mit Anhänger entgegen. Der verlor wohl eine Glasscheibe. Durch Teile der Scheibe entstand am VW ein Schaden in unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Ochsenhausen (07352/202050) ermittelt nun nach dem Fahrer des Traktors und bittet um Hinweise von Zeugen.

Hinweis der Polizei:

Möglicherweise hat der Fahrer des Traktors den Verlust der Ladung während der Fahrt nicht bemerkt. Mit dem Sichern der Ladung schützen Sie die von ihnen transportierten Gegenstände. Vor allem aber dient die Sicherung dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer. Übernehmen Sie Verantwortung bei der Teilnahme am Straßenverkehr.

