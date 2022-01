Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Einbruch in Sportheim

Unbekannte gehen rabiat vor.

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen bislang unbekannte Täter in das Sportheim im Gänselehen ein. Zunächst schlugen sie ein Fenster zu den Umkleidekabinen ein. Aus den Räumen entwendeten sie zwei ca. 80 cm hohe Lautsprecherboxen. Danach warfen sie die Scheibe einer Außentoilette ein. Schließlich hebelten sie ein Fenster zum Schankraum auf. In der Gaststätte durchsuchten sie sämtliche Räume. An einem Tischkicker hebelten sie den Münzgeldschacht auf. Mit den Lautsprecherboxen, einem Laptop, etwas Bargeld und mehreren Feuerwerksbatterien machten sich die Unbekannten dann wieder aus dem Staub. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Riedlingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

