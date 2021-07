Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Vor Polizei geflüchtet

Keinen Führerschein hatte am Donnerstag ein Autofahrer in Mittelbiberach.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem Opel in der Forststraße. Dort geriet er auf die Gegenfahrbahn. In diesem Augenblick kam ihm eine Polizeistreife entgegen. Er konnte noch auf seine Fahrbahnseite wechseln. Die Polizisten wendeten ihr Fahrzeug, um den Fahrer zu kontrollieren. Der gab jedoch Gas und bog in die Ayestraße. Da es sich hier um eine Sackgasse handelte, fuhr er mit dem Opel einen Treppenabgang hinab. Dort blieb der Opel am Ende beschädigt liegen. Der 20-Jährige flüchtete zu Fuß. Er konnte nach etwa 200 Metern von den Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen Füherschein. Mit dem Auto hatte er ohne Wissen der Eigentümerin eine Spritztour unternommen. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

