Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Betrunken Auto gefahren - Durch seine unsichere Fahrweise fiel am Freitagabend ein 60-Jähriger in Uhingen auf.

Ulm (ots)

Gegen 21:50 Uhr fuhr der 60-Jährige auf der B 10, Höhe Uhingen. Einem weiteren Autofahrer fiel auf, dass der Mann mit seinem Mercedes immer wieder auf die andere Spur geriet und abbremste. Er verständigte richtigerweise sofort die Polizei. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Uhingen kontrollierte den 60-Jährigen in Faurndau auf der Querspange von der B297 zur B10. Die unsichere Fahrweise war schnell ermittelt. Der Mann brachte es bei einem Test auf über 2,5 Promille Atemalkohol. In der Folge musste er seinen Führerschein an die Polizisten übergeben und eine Blutentnahme erdulden. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

