POL-UL: (GP) Ebersbach - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte eine Autofahrerin am Montag in Ebersbach.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr fuhr die 35-Jährige in der Leintelstraße in Richtung Stadtmitte. Beim Einfahren in die Büchenbronner Straße übersah sie eine 87-Jährige mit ihrem Mercedes. Sie hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen der VW und Mercedes zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 87-Jährige leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro

