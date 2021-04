Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannter beschädigt Pkw

Weil Luft an ihren Autos oder der Außenspiegel fehlte, meldeten sich mehrere Besitzer am Donnerstag bei der Ulmer Polizei.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr rief eine Autobesitzerin die Polizei, weil an einem Reifen ihres Golfs die Luft fehlte. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Straße Am Bürgele. Die Polizei kam und nahm die Ermittlungen auf. Im Laufe des Tages meldeten sich sieben weitere Autobesitzer und Autobesitzerinnen. An zwei Fahrzeugen waren die Reifen beschädigt. An vier weiteren fehlte die Luft. Die Besitzerin eines Passat musste feststellen, dass an ihrem Pkw die Scheibenwischer und der Außenspiegel beschädigt ist. Alle Fahrzeuge standen entweder auf dem Parkplatz Am Bürgele oder in der Umgebung. Wann die Taten genau passiert sind, wissen die Beamten noch nicht. Die Ulmer Polizei (0731/1880) nun die Ermittlungen aufgenommen.

