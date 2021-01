Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Zu schnell auf glatter Straße

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag ein 40-Jähriger bei einem Unfall bei Heidenheim.

UlmUlm (ots)

Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 22.15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Giengen unterwegs. Bei Großkuchen war er auf schneebedeckter Fahrbahn zu schnell. Mit seinem VW kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 3.000 Euro.

Tipp: Seien Sie in der kalten Jahreszeit besonders aufmerksam und passen Sie Ihre Fahrweise den Witterungs- und Straßenverhältnissen an. Das bedeutet: Bei Nebel, Schnee oder Regen - runter vom Gas. Halten Sie Abstand und seien Sie bremsbereit. Bitte beachten Sie, dass glatte Straßen nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Fahren Sie deshalb vorausschauend. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++2368592

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell