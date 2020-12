Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Berauschte Autofahrer

Am Sonntag zog die Polizei zwei berauschte Autofahrer in Heidenheim aus dem Verkehr.

UlmUlm (ots)

Kurz nach Mitternacht sah eine Polizeistreife den VW in der Liststraße fahren. Der war augenscheinlich zu schnell unterwegs. Das Streifenfahrzeug schloss zu dem VW auf. Dessen Fahrer beschleunigte stark. Er fuhr weiter über die Gutenbergstraße und Steinheimer Straße. Nachdem er in Richtung Söhnstetten abgebogen war, stoppten ihn die Beamten. Am Steuer saß ein 20-Jähriger. Bei der Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Das bestätigte auch ein Drogentest. Ein Arzt nahm dem Mann dann Blut ab. Sein Auto musste er stehen lassen. Gleich erging es einem 27-Jährigen. Den stoppte die Polizei gegen 15.30 Uhr in der Liststraße. Auch er musste nach einem Drogentest eine Blutprobe abgeben. Beide Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr.

++++++ 2345676 2347098

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell