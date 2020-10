Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstagabend stieg in Bad Boll ein Unbekannter in ein Gebäude ein.

UlmUlm (ots)

Der Täter schlug die Scheibe an einem Haus im Lerchenweg ein und stieg ein. Er suchte nach Brauchbarem und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161 9381-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert. Ob der Einbrecher Beute machte ist noch nicht bekannt.

Die Tage werden wieder kürzer und es ist länger dunkel. Besonders zu dieser Jahreszeit ist Vorsicht in den eigenen vier Wänden geboten. Um sich vor Einbrechern zu schützen gibt es unter anderem folgende Hinweise zu beachten. Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Schließen Sie ebenfalls gekippte Fenster und Türen. Öffnen Sie ihre Rollläden tagsüber um Ihre Abwesenheit nicht zu signalisieren. Beachten Sie außerdem, dass die Haustüre niemals nur zugezogen werden sollte, sondern mindestens einmal mit dem Schlüssel zugeschlossen werden sollte. Weitere Tipps finden Sie im Internet unter www.k-einbruch.de. Sie können sich ebenfalls an die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen wenden, welche Sie in Ulm und Umgebung unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 erreichen können.

