Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer angefahren; Polizei sucht nach Unfallbeteiligten

Ulm (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 14-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach einem der Unfallbeteiligten. Der 14-jährige Junge war mit seinem Fahrrad auf der Albert-Einstein-Allee in Ulm in Richtung Mähringen unterwegs gewesen. Vor dem Jungen fuhr dessen Vater, ebenfalls mit dem Fahrrad. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen fuhr der 14-jährige an der Kreuzung Albert-Einstein-Allee/Berliner Ring bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit einem bevorrechtigten Pkw. Auch Dank des getragenen Schutzhelms wurde der Jugendliche bei dem Unfall nur leicht verletzt. Der Autofahrer, welcher den Radfahrer erfasst hatte, stieg nach dem Unfall aus und kümmerte sich um den Jungen und sprach auch noch mit dessen Vater. Allerdings verließ er die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Polizei und hierließ auch seine Erreichbarkeit nicht. Der Mann, Fahrer einer älteren Mercedes C-Klasse, und dessen Beifahrerin werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Laupheim (07392/96300) zu melden.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 0930038

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell