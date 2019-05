Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) BAB 8 Aichelberg - Wohnmobil geht in Flammen auf

Ulm (ots)

Gerade noch rechtzeitig haben sich ein 77-jähriger Mann und eine 75 Jahre alte Frau aus seinem Wohnmobil retten können, als dieses in Flammen aufging. Der Automobilist war mit seinem Wohnmobil auf der BAB 8 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen, als er feststellte, dass das Gefährt Feuer gefangen hatte. Ihm gelang es noch, das Fahrzeug auf den Parkplatz "Urweltfunde" zu lenken und das Fahrzeug zu verlassen. Beide Insassen des Wohnmobils kamen mit dem Schrecken davon und blieben körperlich unverletzt. Der Brand griff im weiteren Verlauf auf einen neben dem Wohnmobil geparkt abgestellten Lkw mit Anhänger über. Dessen Fahrer versuchte zwar noch den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, konnte aber schlussendlich nicht verhindern, dass auch sein Gespann, wie auch das Wohnmobil vollständig ausbrannten. Auch der 48-jährige Lkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt. Allerdings musste er sich wegen anderweitiger gesundheitlicher Probleme in ärztliche Behandlung begeben. Die Feuerwehren Weilheim/Teck, Gruibingen und Kirchheim/Teck hatten die Flammen zwar schnell unter Kontrolle, dennoch entstand an beiden brennenden Fahrzeugen Totalschaden. Die ersten polizeilichen Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen ergaben, dass der Brand am Wohnmobil aller Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt verursacht worden ist. Der Schaden wird vorläufig auf gut 75.000 Euro geschätzt. Der Parkplatz "Urweltfunde" an der BAB 8 musste bis Mitternacht gesperrt werden. Hiernach waren die beiden Wracks geborgen und der Parkplatz gereinigt.

