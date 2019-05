Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll

Dürnau - Dieb macht Beute

Von Mittwoch auf Donnerstag machte sich ein Unbekannter in Bad Boll und Dürnau an sechs Fahrzeugen zu schaffen.

Ulm (ots)

Zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 15 Uhr war ein Unbekannter unterwegs. An insgesamt vier Fahrzeugen in Bad Boll und zwei Fahrzeugen in Dürnau suchte er nach Brauchbarem. Vermutlich waren die betroffenen Fahrzeuge nicht verschlossen. Unter anderem fand er Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Fahrzeuge standen in folgenden Straßen. Bad Boll: Erlenweg, Fühlingstraße, Dobelwasen, Untere Breite. Dürnau: Zillenhardtweg, Von-Degenfeld-Straße. Der Polizeiposten Bad Boll hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen und fragen:

- Wer hat verdächtige Personen in Bad Boll gesehen, die sich an Fahrzeugen zu schaffen gemacht hat? - Wer hat verdächtige Fahrzeuge gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

