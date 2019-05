Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Nicht aufgepasst

Am Donnerstag streifte ein VW zwei entgegenkommende Autos auf der B466 bei Böhmenkirch.

Gegen 14 Uhr fuhr eine 22-Jährige von Böhmenkirch in Richtung Söhnstetten. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet die Fahrerin des VW auf die Gegenfahrbahn. Ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes und ein 32-Jähriger mit seinem Ford kamen der Frau entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkten beide Männer ihre Fahrzeuge nach rechts. Auch die VW-Fahrerin versuchte wieder nach rechts zu lenken. Dennoch streifte die 22-Jährige die entgegenkommenden Fahrzeuge. Der VW drehte sich nach der Berührung und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben blieb er liegen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die beiden entgegenkommenden Fahrer blieben unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die 22-Jährige in ein Krankenhaus. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

