Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schmuck aus Firma gestohlen

Diebe schlichen sich am Donnerstag in einen Göppinger Betrieb.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, kam der Schmuck offenbar zwischen 6 Uhr und 9 Uhr weg. In diesen Stunden schlichen sich Diebe in ein Haus an der Wühlestraße. Wie ihnen das gelang, weiß die Polizei noch nicht. Die Diebe griffen sich Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Damit konnten sie unerkannt entkommen. Die Polizei in Göppingen ermittelt jetzt, um den Dieben auf die Spur zu kommen. Dazu hoffen die Ermittler auch auf Hinweise von Zeugen. Sie fragen:

- Wer hat am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 9 Uhr in oder nahe der Wühlestraße verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Göppingen unter der Telefon-Nr. 07161/932360.

+++++++++ 0731289

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell