POL-UL: (BC) Biberach- Abgefahren

Am Dienstag stellte die Polizei mehrere Verstöße bei der Aufnahme eines Unfalls in Biberach fest.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr war ein 28-Jähriger in der Waldseer Straße unterwegs. Vor ihm fuhr ein VW. Dieser hielt an. Der Mazda-Fahrer fuhr auf. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Der Mann verständigte den Halter des Mazda. Dieser kam mit einem Opel an die Unfallstelle. Vor dem Eintreffen der Polizei waren der Opel- und der VW-Fahrer in Streit geraten. Die Polizei musste schlichten. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass am Mazda drei der Reifen abgefahren waren. Sie hatten nicht mehr genügend Profil. Auch die Reifen am Opel des 34-Jährigen beanstandeten die Polizisten. Ihn und den Fahrer des Mazda erwarten Anzeigen wegen des fehlenden Profils an den Reifen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig Reifen auf ausreichendes Profil, Luftdruck oder Beschädigungen.

