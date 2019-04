Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Betrunkener rammt mehrere Hindernisse

Am Sonntag verursachte ein Betrunkener in Geislingen Schäden.

Mehrere Zeugen berichteten gegen 1.15 Uhr, dass ein Mercedes-Fahrer am Daimlerplatz in Schlangenlinien gefahren ist und mehrere Gegenstände gerammt habe. Danach sei er weiter gefahren. Die Polizei ermittelte den Fahrer und traf ihn in der Nähe der Unfallstelle an. Die Beamten hatten den Verdacht, der 46-Jährige habe zu viel Alkohol getrunken. Das bestätigte ein Test. Der Mann musste Blutproben und seinen Führerschein abgeben. Die Ermittlungen der Polizei aus Geislingen (Tel. 07331/93270) dauern an.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

