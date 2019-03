Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vandalen unterwegs

Unbekannte zerstörten eine Glasscheibe in Göppingen.

Ulm (ots)

Zwischen Donnerstag und Freitag waren Unbekannte in Faurndau unterwegs. An einem Stellplatz für Fahrräder schlugen sie in der Salamander Straße eine Scheibe ein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0484590

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell