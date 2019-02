Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz/Gerstetten - Betrunkene Autofahrer

Drei Alkoholsünder stoppte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in Heidenheim und Gerstetten.

Ulm (ots)

Am Mittwoch gegen 23 Uhr hielten die Beamten in der Ulmer Straße in Gerstetten einen Renault an. Sie hatten den Verdacht, dass der 31-Jährige alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte dies. Gegen 00.30 Uhr war ebenfalls in der Ulmer Straße ein 22-Jähriger unterwegs. Auch der hatte zu viel Alkohol getrunken. In Heidenheim kontrollierten die Beamten gegen 02:45 Uhr in der Nördlichen Ringstraße einen VW. Der 38-jährige Fahrer roch stark nach Alkohol. Nach einem Test musste er im Krankenhaus Blut abgeben, ebenso seinen Führerschein. Für alle drei war die Fahrt beendet. Sie sehen einer Anzeige entgegen. Die Polizei informierte zudem die Führerscheinstelle.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

