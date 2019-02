Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Drei mutmaßliche Einbrecher in Haft.

Ulm (ots)

Am Mittwoch wurden in Erbach drei Männer festgenommen. Die Männer im Alter von 46, 27 und 22 Jahren sollen gegen 3.45 Uhr einen Einbruch in der Benzstraße verübt haben. Zeugen sahen zwei Männer in einem umzäunten Firmengelände, woraufhin sie die Polizei verständigten.

Einsatzkräfte der Polizei rückten an und stellten die Männer auf dem Gelände fest. Diese ergriffen mit einer dritten Person die Flucht. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Verdächtigen in einem Fahrzeug festgestellt werden. Sie wurden festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Zaun des Firmengeländes aufgeschnitten war. Mehrere Baumaschinen standen nicht mehr an ihren Lagerplätzen. Sie lagen schon auf einem Nachbargrundstück für den Abtransport bereit.

Die Männer wurden noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehle. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

