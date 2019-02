Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Weilheim an der Teck

A8 - Anhänger löst sich

Am Mittwoch krachte bei Weilheim ein Anhänger in einen Audi.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr war ein Audi in Richtung Karlsruhe unterwegs. Vor ihm fuhr ein Kleinlaster mit Anhänger. Der löste sich und krachte dem Audi in die Seite. Von da wurde der Anhänger abgewiesen. Mit der Deichsel landete er in der Böschung. Der 32-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der Audi und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Die Polizei (Tel. 07335/96260) schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Sie geht derzeit davon aus, dass die Anhängerkupplung nicht richtig eingerastet war.

