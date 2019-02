Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - In Gebäude eingebrochen/ Unbekannte stahlen am Mittwoch Geld aus einem Gebäude in Ehingen.

Am Dienstagnachmittag betraten zwei Unbekannte einen Gebetsraum in der Straße "Siedlung". Im Inneren rissen sie die Spendenkasse von der Wand. In der Kasse war Geld. Das machten sie zu ihrer Beute. Sie flüchteten unerkannt. Die Ehinger Polizei (Tel. 07391/5880) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Geschäfte, Büros, Praxen und andere Geschäfts- und Vereinsräume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor Geld an ungesicherten oder unbeobachteten Orten aufzubewahren. Speziell für Gewerbetreibende gibt es die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltensweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

