POL-UL: (GP) Geislingen - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter in Geislingen ein Auto.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr stellte am Samstag ein Fahrer seinen Renault in der Zeppelinstraße ab. Am Sonntagmittag bemerkte er, dass die Stoßstange kaputt ist. Die Polizei berichtet, dass dem 30-Jährigen durch den Unfall ein Schaden von etwa 1.200 Euro entstanden ist. Für Autofahrer ist eine Beschädigung am Auto ärgerlich. Vor allem, wenn der Verursacher nicht bekannt ist. Das bedeutet, dass der Betroffene die Kosten für den Schaden selbst übernehmen muss. Ist der Verursacher des Unfalles bekannt, wird die Schadensregulierung über die Versicherung des Verursachers abgewickelt. Deshalb sollten Autofahrer nach einem Unfall nicht einfach wegfahren, ohne dem Unfallgegner die nötigen Daten zu geben. Kommt es dennoch zu einem solchen Fall, sichert die Polizei alle Beweise an der Unfallstelle, um den Verursacher zu ermitteln. Sie hilft dem Betroffenem zum Beispiel einen Abschleppdienst zu bestellen und gibt Tipps, was weiter zu tun ist.

