Am Mittwoch zerkratzte ein Unbekannter mehrere Autos in Ulm.

Ein Unbekannter war im Verlauf des Tages in der Sonnenhalde unterwegs. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er die Fahrzeugseiten von fünf Autos. Die Fahrzeuge parkten zusammen an der Straße. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun den Täter. Der Sachschaden an der beschädigten Autos liegt bei etwa 4.500 Euro.

