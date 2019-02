Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher bleibt draußen

Erfolglos versuchte Mittwochnacht in Ulm ein Unbekannter eine Tür aufzuhebeln.

Ulm (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch war ein Unbekannter in der Schlößlesgasse zu Gange. An einem Gebäude versuchte er eine Tür aufzuhebeln. Die Tür hielt stand. Der Einbrecher flüchtete ohne Beute. An der Tür entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

