Werkzeug stahl ein Unbekannter in den vergangenen Tagen bei Ehingen.

Seine Scheune am Mittelweg nutzt der Eigentümer als Werkstatt. Deshalb lagert darin auch sein Werkzeug. Das vermuteten wohl auch unbekannte Diebe. Zwischen Freitag und Dienstag waren sie auf Beutezug. Sie brachen das Tor zur Scheune auf. Darin fanden sie verschiedenes Kleinwerkzeug, das die Unbekannten mitnahmen. Jetzt sucht die Polizei (Tel. 07391/5880) nach Tätern und Beute. Sie rät, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ehingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

