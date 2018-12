Ulm (ots) - Eine Frau hatte ihren Renault auf einem Parkplatz in der Saudengasse abgestellt. Als sie kurz vor 22 Uhr zu dem Auto kam, stellte sie zwei Männer mit Taschenlampen fest. Einer war auf dem Fahrersitz, der Zweite auf dem Beifahrersitz. Wie die Frau der Polizei weiter mitteilte, habe sie einen der Männer vor der Flucht noch aufgefordert, die Taschen zu leeren. Der Dieb habe aber nur Ladekabel auf den Sitz geworfen. Das Navi fehlte. Die Frau beschrieb die Verdächtigen wie folgt: Beide seien etwa 16 - 18 Jahre alt, etwa 170 - 180 cm groß und schlank. Bekleidet seien sie mit blauen Jeanshosen und Kapuzenpullis gewesen. Einer der Männer hatte kurze blonde Haare.

Auf dem gleichen Parkplatz standen noch ein Fiat und ein VW. Unbekannte hatten auch diese Autos aufgebrochen. Die Diebe nahmen ein Autoradio, einen USB-Stick und mehrere Pfandflaschen aus Plastik mit.

Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifen nach den Unbekannten, konnte sie aber nicht mehr antreffen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass in allen drei Fällen dieselben Männer am Werke waren. Der Fiat und der VW wurden demnach vermutlich schon zwischen 20.30 - 21.30 Uhr geknackt. Die Beamten sind auf der Suche nach den Tätern und hoffen auf Zeugenhinweise. Wer hat die Verdächtigen am Montagnacht in Biberach gesehen? Wer hat im Zusammenhang mit dem Diebesgut etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr.: 07351/4470 entgegen.

++++++2281424

