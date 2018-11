POL-UL: (GP) Salach - Mit dem guten Ton der Polizei und besinnlichen Klängen in die Vorweihnachtszeit.

Benefizkonzert der Polizei Bild-Infos Download

Ulm (ots) - In der Salacher Stauferlandhalle wird am Samstag, 1.12.2018 das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg ein weihnachtliches Benefizkonzert geben. Das Programm steht unter dem Motto "Schwabenzüge". Dabei beschreibt das Orchester musikalisch diejenigen Regionen, die in den letzten 3000 Jahren Ziele schwäbischer Emigranten waren. Mit einem Mix aus diesem aktuellen Programm und einigen weihnachtlichen Anklängen möchten die Musiker bei ihren Zuhörern Vorweihnachtsfreude zaubern.

Lassen Sie sich von den Künstlern mit ihren Blas-, Streich- und Schlaginstrumenten für ein paar Stunden in eine andere Welt entführen. Seien Sie dabei, wenn die Musiker dem Publikum beschwingte und gute Laune vermitteln und es mit besinnlichen Klängen auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Der Erlös des Konzertes kommt dem Förderverein des Polizeipräsidiums Ulm e.V. zu Gute.

Das Konzert findet am Samstag, dem 1.12.2018 um 19 Uhr in der Stauferlandhalle in Salach statt. Den Veranstaltungsort erreichen Sie, wenn Sie in Salach den Hinweisschildern zur Burg Staufeneck folgen. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Eintrittskarten erhalten Sie: - Im Rathaus in Salach, Rathausplatz 1, 73084 Salach, - Bei der Buchhandlung Dölker, Haupstraße 58, 73084 Salach, - Beim Polizeipräsidium Ulm, Öffentlichkeitsarbeit, Tel. 0731/ 188-1111, - An der Abendkasse.

Claudia Kappeler, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

