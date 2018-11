Ulm (ots) - Der 82-Jährige fuhr gegen 19 Uhr von Egelsee in Richtung Tannheim. Angesichts der Dunkelheit fuhr der Mann vorsichtig und langsamer. Trotzdem übersah er eine Fußgängerin. Die 84-Jährige kam ihm am Fahrbahnrand entgegen. Der Mercedes streifte die Frau. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Sanitäter brachten die Seniorin ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Die Ermittler empfehlen, bei Dunkelheit unbedingt die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpassen. Gerade mit Abblendlicht. Wichtig ist für Fußgänger, auffällige, helle, am besten reflektierende Kleidung zu tragen. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Das ist nicht nur sicherer, das macht das zunehmend triste Grau auch bunter.

