Ulm (ots) - Die Eigentümer bemerkten die Tat am Dienstag. Sie meldeten sich sofort bei der Polizei. Demnach stand seit Samstag in den Stäffeleswiesen in Mergelstetten das Baufahrzeug. Dort transportierten es die Täter ab. Die Polizei (Tel. 07321/3220) sucht jetzt nach dem blauen Minibagger, der ein Gewicht von fast zwei Tonnen hat.

