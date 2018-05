POL-UL: (HDH) Bartholomä - Betrunkener Autofahrer geht auf Polizisten los - Auch der Angriff auf einen Polizeibeamten nützte einem Autofahrer nichts. Er ist jetzt seinen Führerschein los.

Ulm (ots) - Zum Glück unverletzt blieb ein Polizeibeamter, als ihn ein 38-jähriger Pkw-Lenker attackierte. Der Mann war am Montagabend gegen 23.00 Uhr einem anderen Autofahrer aufgefallen, weil er in extremen Schlangenlinien und sehr langsam mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Als die verständigten Beamten des Polizeireviers Heidenheim das Auto des 38-Jährigen wenig später anhielten und ihn kontrollierten, bestätigte sich der Verdacht, dass er alkoholisiert war. Auf dem Weg ins Krankenhaus zur Blutentnahme ging der Autofahrer plötzlich auf einen Beamten los. Dieser wehrte den Angriff ab, so dass er nicht verletzt wurde. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Angriffs auf einen Polizeibeamten.

