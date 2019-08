Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (15.08.2019) einen 49 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Haußmannstraße Schmuck aus einer Glasvitrine gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige soll gegen 00.40 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Glasvitrine an einem Geschäft eingeworfen und eine Schatulle mit Schmuck im Wert von knapp 1900 Euro gestohlen haben. Anwohner hörten den Lärm und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den 49-Jährigen an der Ecke Haußmannstraße/Achalmstraße fest. Bei der Absuche des Fluchtwegs entdeckten die Beamten die Schatulle unter einem geparkten Fahrzeug. Der wohnsitzlose italienische Tatverdächtige wird im Laufe des Donnerstags (15.08.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

