Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Parker geprallt und umgekippt - ein Schwerverletzter

Stuttgart-Münster (ots)

Ein 36 Jahre alter Autofahrer stieß am Sonntagabend (09.06.2019) in der Elbestraße mit seinem VW Tiguan gegen einen geparkten Skoda Fabia und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 36-Jährige fuhr gegen 22.50 Uhr aus Richtung Austraße die Elbestraße entlang und kam dabei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung in einer Linkskurve zu weit nach rechts, prallte gegen einen geparkten Skoda Fabia, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Ein Rettungswagen brachte den Pkw-Lenker in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 21.000 Euro.

