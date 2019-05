Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Einbrüchen Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/ -Vaihingen/ -Hallschlag (ots)

Unbekannte haben bei zwei Einbrüchen in Baustellen an der Kriegsbergstraße und der Schockenriedstraße und einem Einbruch in einen Lagerraum an der Rostocker Straße zwischen Freitag (03.05.2019) und Montag (13.05.2019) Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter brachen zwischen Freitag (03.05.2019), 16.00 Uhr und Montag (13.05.2019), 09.15 Uhr in den Rohbau an der Kriegsbergstraße ein. Sie stahlen Bohrmaschinen und Schleifwerkzeug im Wert von einigen Tausend Euro. An der Schockenriedstraße drangen die Unbekannten auf unbekannte Weise zwischen Samstag (11.05.2019), 15.00 Uhr und Montag (13.05.2019), 07.00 Uhr in eine Baustelle ein und erbeuteten hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren Zehntausend Euro. An der Rostocker Straße drangen Täter zwischen Freitag (10.05.2019), 19.00 Uhr und Montag (13.05.2019), 13.00 Uhr in einen Werkstattlagerraum ein. Hier stahlen sie Schlüssel und Werkzeuge im Wert von etwa hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100, beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 oder beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell