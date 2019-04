Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw contra Motorrad

Stuttgart-Mitte (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 41 Jahre alter Beamter der Motorradstaffel am Freitagmittag (12.04.2019) in der Hauptstätter Straße beim Zusammenstoß mit einem Pkw Skoda erlitten. Der 41-Jährige befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht gegen 13.00 Uhr die Hauptstätter Straße in Richtung Charlottenplatz. Auf Höhe der Leonhardkirche kam es aus bislang ungeklärten Gründen zur Berührung mit dem grauen Skoda einer 41-Jährigen, die links von ihm fuhr. Der Beamte konnte einen Sturz verhindern, erlitt jedoch leichte Verletzungen am Knie. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer +497118990-4100.

