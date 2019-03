Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 50 Jahre alter Opel-Fahrer hat am Dienstagvormittag (19.03.2019) in der Schlachthofstraße bei einem Wendemanöver offenbar einen 61 Jahre alten Rollerfahrer übersehen und ist mit diesem kollidiert. Der 50-Jährige bog gegen 10.35 Uhr mit seinem Pkw von der Talstraße in die Schlachthofstraße, um dort in einer Hofeinfahrt zu wenden. Beim Zurücksetzen übersah er offensichtlich den Rollerfahrer, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Schlachthofstraße befuhr. Es kam zur Kollision, bei der der Rollerfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

