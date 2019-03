Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Steinewerfer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitag (01.03.2019) in der Hegelstraße eine junge Frau durch Steinwürfe leicht verletzt. Die 17-Jährige stand gegen 14.30 Uhr mit weiteren Personen an der Bushaltestelle "Russische Kirche", als die beiden Personen von einer Dachterrasse eines 14-stöckigen Hochhauses kleinere Steine in Richtung der Haltestelle warfen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße Straße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

