Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (08.02.2019) oder Samstag (09.02.2019) in eine Kindertagesstätte an der Weilimdorfer Straße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Täter hebelten zwischen Freitagnachmittag, 17.15 Uhr, und Samstagabend, 18.05 Uhr, den Notausgang der Einrichtung auf. Aus dem Büro stahlen sie eine Kasse mit Bargeld. Im Untergeschoss brachen sie mehrere Spinde auf, ob hier etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

