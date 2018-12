POL-S: Elektrowerkzeuge aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte Täter haben am Montag (10.12.2018) aus einem Auto an der Straße Am Kriegsbergturm Werkzeuge im Gesamtwert von rund 2.000 Euro erbeutet. Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Weise den Transporter und stahlen daraus unter anderem einen hochwertigen Industriestaubsauger, ein Multifunktionselektrowerkzeug, zwei Schleifmaschinen und ein Laser-Messgerät. Die Täter flüchten unerkannt. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell